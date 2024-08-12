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إسرائيل تلغي سفر طياري سلاح الجو إلى الخارج

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تلغي سفر طياري سلاح الجو إلى الخارج

وطنا اليوم:تحسبا لضربة إيرانية “وشيكة”، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات وقائية اليوم الاثنين وخلال الأيام القليلة الماضية.
ولعل أبرز إجراء، هو القرار الذي اتخذه قائد سلاح الجو الإسرائيلي، صباح الاثنين، بإلغاء سفر الطيارين في سلاح الجو خارج البلاد.
من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي مناطق واسعة في غلاف غزة مناطق عسكرية مغلقة.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، في وقت سابق اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي أصدر أمراً جديداً يمنع جميع الجنود النظاميين من البقاء في جورجيا وأذربيجان القريبتين من إيران خوفاً من الانتقام الإيراني.
من ناحيته، حذر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزراء الحكومة من الحديث في الأمور الأمنية في الأيام المقبلة باعتبار أنه “سيكون مصيريا”.
يشار إلى أن مراسل موقع أكسيوس الإخباري ذكر في وقت سابق بأن “تقديرات الاستخبارات الإسرائيلية أن إيران قررت مهاجمة إسرائيل انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقد تفعل ذلك خلال الأيام المقبلة”، وهو تقدير مشابه لما ذكرته القناة 13 الإسرائيلية، التي قالت إن “التقديرات الإسرائيلية بأن ردّ إيران وحزب الله قد يكون هذا الأسبوع”.
وفي إيران، قال نائب مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري إن إسرائيل ستتلقى الرد على حماقتها في الوقت المناسب.


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