العقبة الاقتصادية الخاصه تحجز على أموال 3 شركات

وطنا اليوم:حجزت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من : ‏سلطة الكهرباء الأردنية محطة التحويل، وشركة وسط العقبة لمراكز التسوق والشركة الاردنية ‏القطرية للاستثمارات السياحية.‏

ووفق الكتاب الذي وجهته المنطقة الخاصة للجهات الحكومية المعنية بموضوع الحجز ‏، فان العقبة تطالب سلطة الكهرباء بمبلغ اكثر من 256 الف ‏دينار، وتطالب شركة وسط المدينة بأكثر من 330 الف دينار، اما الشركة الاردنية القطرية ‏فقد وصلت ذممها المالية اكثر من 289 الف دينار. ‏

يذكر ان شركة وسط المدينة لمراكز التسوق تمارس الكثير من النشاطات مثل الكوفي ‏شوبات و المطاعم السياحيه واستئجار وتأجير الاراضي والاستيراد والتصدير و الالعاب ‏الترفيهيه وخدمة التجارة العامه.‏

اما الشركة الاردنية القطرية للاستثمارات السياحية تأسست عام 2002 في مدينة العقبة ، ‏كشركة مزودة للرحلات البحرية والأنشطة السياحية، وتركزت استثماراتها في مجموعة مختارة ‏من الأنشطة المميزة متمثلة في القارب الغواصة وقوارب التورنيدو والفنية السياحية الوايت ‏برنس وغيرها من الانشطة. ‏