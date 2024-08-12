وطنا اليوم:حجزت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من : سلطة الكهرباء الأردنية محطة التحويل، وشركة وسط العقبة لمراكز التسوق والشركة الاردنية القطرية للاستثمارات السياحية.
ووفق الكتاب الذي وجهته المنطقة الخاصة للجهات الحكومية المعنية بموضوع الحجز ، فان العقبة تطالب سلطة الكهرباء بمبلغ اكثر من 256 الف دينار، وتطالب شركة وسط المدينة بأكثر من 330 الف دينار، اما الشركة الاردنية القطرية فقد وصلت ذممها المالية اكثر من 289 الف دينار.
يذكر ان شركة وسط المدينة لمراكز التسوق تمارس الكثير من النشاطات مثل الكوفي شوبات و المطاعم السياحيه واستئجار وتأجير الاراضي والاستيراد والتصدير و الالعاب الترفيهيه وخدمة التجارة العامه.
اما الشركة الاردنية القطرية للاستثمارات السياحية تأسست عام 2002 في مدينة العقبة ، كشركة مزودة للرحلات البحرية والأنشطة السياحية، وتركزت استثماراتها في مجموعة مختارة من الأنشطة المميزة متمثلة في القارب الغواصة وقوارب التورنيدو والفنية السياحية الوايت برنس وغيرها من الانشطة.
العقبة الاقتصادية الخاصه تحجز على أموال 3 شركات
وطنا اليوم:حجزت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من : سلطة الكهرباء الأردنية محطة التحويل، وشركة وسط العقبة لمراكز التسوق والشركة الاردنية القطرية للاستثمارات السياحية.