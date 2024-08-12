شركتا رايان إير ولوفتهانزا تلغيان رحلاتهما إلى إسرائيل

وطنا اليوم:قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن شركة رايان إير الأيرلندية ألغت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، على خلفية المخاوف من هجوم إيران وحزب الله على إسرائيل.

بدورها، أعلنت مجموعة لوفتهانزا الألمانية تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمّان وأربيل حتى 21 أغسطس/آب الجاري.