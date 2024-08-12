وطنا اليوم:تراجع أعداد السياح القادمين إلى الأردن بنسبة 7.2% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، وفق بيانات وزارة السياحة والآثار.

وأشارت البيانات، إلى أن 3.442 مليون سائح زاروا الأردن خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 3.720 مليون سائح خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض عدد سياح المبيت القادمين للأردن خلال أول سبعة شهور من العام الحالي بنسبة 4.7% ليصل إلى 2.938 مليون سائح.

بيانات سابقة لوزارة السياحة والآثار، أشارت إلى أن عدد زوار مدينة البترا تراجع بمقدار 454 ألف زائر خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، حيث بلغ عدد زوار مدينة البترا 700 ألف زائر