كناكرية: الاستثمار المسؤول منهج عمل صندوق أموال الضمان

وطنا اليوم:أعلن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي عن إصدار تقرير الاستدامة السابع لعام 2023 والذي يُعد خطوة مهمة في مسيرة الصندوق لتعزيز الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.

وقال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية إن الاصدار الطوعي للتقرير للعام السابع على التوالي يعكس التزام الصندوق بممارسات الاستدامة من خلال استثماراته وانشطته المختلفة، مشيرا الى ان الاستثمار المسؤول هو أحد القيم المؤسسية التي تحكم عمل الصندوق.

وبين كناكرية أن تبني ممارسات استثمارية مستدامة يعتبر جزءًا لا يتجزأ من الخطة الاستراتيجية للصندوق، وتؤدي الى تحقيق عوائد مالية مستمرة للصندوق ولآجال طويلة، وتعزز الفوائد الاقتصادية للأجيال الحالية والمستقبلية، بالإضافة الى الأثر الايجابي لهذه الاستثمارات على البيئة والمجتمع، مشيرا الى انه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي فرضتها الظروف الاقليمية الا أن الصندوق تمكن من تحويل هذه التحديات إلى فرص بفضل استراتيجيته المرنة ونهجه في تنويع الاستثمارات، كما استطاع تقليل المخاطر المالية وتحقيق استقرار نسبي في عوائد المحافظ المختلفة.

وأشار الى ان استثمارات الصندوق المتنوعة التي تمتد على مساحات الوطن في قطاعات البنوك، التعدين، الصناعة، الطاقة، السياحة، والزراعة، التطوير العقاري والمناطق التنموية والصحة والنقل والخدمات ليست فقط محركات للنمو الاقتصادي، بل تُسهم أيضًا في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية وخاصة في المحافظات.

كناكريه أكد على ان الصندوق يولي ايضا أهمية كبيرة للامتثال لمعايير الحوكمة المؤسسية التي ترسخ ثقافة الادارة الرشيدة والشفافية والمساءلة، لإدراكه لأهمية ذلك في تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين المحتملين للصندوق، وفي المناخ الاستثماري وبيئة الاعمال في المملكة ككل.

وختم كناكريه بالتأكيد على الدور الهام للصندوق في تحقيق أهداف مشروع التحديث الوطني الشامل ورؤية التحديث الاقتصادي، ومساهمة استثماراته في تعزيز تنافسية الأردن على المستوى العالمي، وتفعيل النشاط الاقتصادي في المملكة من خلال توجيه الاستثمارات للمحافظات، والاستغلال الأمثل لميزتها النسبية، وتوفير فرص عمل دائمة للمجتمعات المحلية، بالإضافة الى استمرار الصندوق في جهوده لدمج معايير الاستدامة في انشطته المختلفة، ليس لأثرها الإيجابي على أداء المالي والتشغيلي الصندوق فحسب، بل أيضا لأثرها في تحقيق النمو على المدى الطويل على مستوى الصندوق ومستوى المملكة الأردنية الهاشمية والتزاماتها لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030.

هذا ومن الجدير ذكره ان صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يقوم بشكل طوعي بإصدار تقرير يتضمن أبرز جهود الصندوق في تطبيق ممارسات إيجابية ذات أثر ملموس على البيئة والمجتمع، وكذلك جهوده في تحقيق الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي. وبإمكانكم الاطلاع على التقرير المنشور على الموقع الالكتروني للصندوق www.ssif.gov.jo