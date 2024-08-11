المحاكم ترد 3 طعون قُدمت على القوائم الأولية للمرشحين

وطنا اليوم:تسلمت الهيئة المستقلة للانتخاب، الأحد، قرارات محاكم الاستئناف بشأن الطعون المقدمة على القوائم الأولية للمترشحين في انتخابات مجلس النواب العشرين، المُقررة في الـ10 من أيلول المُقبل.

وكانت الهيئة قبلت 174 قائمة مرشحة عن الدوائر الانتخابية المحلية، و25 قائمة مرشحة على الدائرة الانتخابية العامة المخصصة للأحزاب، ورفضت 11 اسمًا من بين القوائم، التي قدمت طلبات ترشحها عن الدائرة العامة المخصص مقاعدها للأحزاب.

وقال الناطق باسم الهيئة محمد خير الرواشدة، إن قرارات المحاكم على الطعون جاءت بحق 3 طعون قُدمت على القوائم الأولية للمرشحين، وردت المحاكم الطعون المُقدمة، وهو ما يبقي القوائم الأولية كما هي عليه.

وأوضح أنه بعد أن تسلمت الهيئة قرارات المحكمة بشأن الطعون، ستشرع يوم غدٍ الاثنين، في إجراء القرعة بين القوائم العامة “الحزبية” البالغ عددها 25 قائمة.

وذكر الرواشدة أن رئيس لجنة انتخاب الدائرة العامة سيجري القرعة بحضور مفوضي القوائم الحزبية ومفوضي التحالفات الحزبية، حيثُ سيعتمد نتيجة القرعة لتحديد الرقم المتسلسل على ورقة الاقتراع الخاص بالدائرة العامة على مستوى المملكة.

وأشار إلى أن آخر موعد للانسحاب من الترشح من القوائم المحلية بحسب الجدول الزمني للانتخابات النيابية، هو 26 آب الحالي.

وكانت الهيئة سمحت بالدعاية الانتخابية مُبكرا، على أن تنتهي في 8 أيلول المُقبل، أي قبل الصمّت الانتخابي، وهو اليوم الذي يسبق يوم الاقتراع.

وبلغ عدد القوائم الحزبية والتحالفات الحزبية في الدائرة العامة 25 قائمة، تضم 697 مترشحة ومترشحًا، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية المحلية، 174 قائمة، تضم 954 مترشحة ومترشحًا.