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صناعة عمان” و”المهندسين العسكريين المتقاعدين” ينظمان ورشة توعوية خاصة بالأمن السيبراني

منذ ساعة واحدة
صناعة عمان” و”المهندسين العسكريين المتقاعدين” ينظمان ورشة توعوية خاصة بالأمن السيبراني

وطنا اليوم_

نظمت غرفة صناعة عمان وبالتعاون مع جمعية المهندسين العسكريين المتقاعدين التعاونية، الخميس، ورشة عمل توعوية خاصة بالأمن السيبراني، بحضور العديد من ممثلي الشركات والمؤسسات المعنية في هذا المجال.

 

مديرة دائرة تكنولوجيا المعلومات في الغرفة المهندسة لينا الحشكي، اشارت الى ان اهمية هذه الورشة تأتي في ظل التوجه العام للوزارات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص للتحول الرقمي، وبالتالي زيادة احتمالية تعرض هذه المؤسسات للهجمات الالكترونية لأسباب مالية او لغايات جمع المعلومات والتجسس، الأمر الذي يحتم على هذه المؤسسات ان تقوم برفع كفاءتها وقدراتها لمواجهة هذه الهجمات، وكذلك للاستجابة السريعة في حالة حدوث اي اختراقات سيبرانية.

 

وتحدث في الورشة التي أدارها رئيس الجمعية التوعوية لحمايه المعلومات المهندس منذر ابوجماعة، كل من رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني ، المهندس بسام تيسير المحارمة، حيث اوضح ان المركز الوطني للأمن السيبراني هو مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة المملكـة مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.

 

كما تحدث في الورشة استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة مفوض هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الخبير المهندس بلال الحفناوي، ، حيث عمل مع عدة شركات عالمية من مزودي شبكات المحمول كما عمل كمدير لبرنامج مشاريع حلول النطاق العريض بشركة الاتصالات السعودية.

 

وقدم مستشارتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والمدن الذكية والتقنيات الناشئة، الخبير الأمني هاني البطش، شرحا حول طرق وآليات مواجهة تداعيات الهجمات السيبرانية.

 

وجرى في نهاية الورشة فتح باب النقاش والاجابة عن استفسارات الحضور .


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