شركة الاتصالات الأردنية تواصل أداءها القوي وتعلن توزيعات أرباح قياسية بقيمة 41.25 مليون دينار

وطنا اليوم:أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن، المدرجة في سوق عمّان للأوراق المالية تحت الرمز (JTEL)، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 41.25 مليون دينار، ما يعادل 220 فلساً للسهم، وبما نسبته 99.5% من صافي أرباح الشركة و22% من رأس المال البالغ 187.5 مليون دينار، وذلك خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الثاني والثلاثين، والذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 29 نيسان 2026، عبر منصة AGM PRO للاتصال المرئي والمسموع.

وترأس الاجتماع رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الأردنية – أورنج الأردن، السيد رسلان ديرانية، بحضور أعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور، والإدارة التنفيذية العليا، ومساعد عطوفة مراقب عام الشركات، الأستاذ هاشم الهرش، ومدقق الحسابات من شركة ديلويت آند توش (الشرق الأوسط) الأردن، أحمد شتيوي، والمستشار القانوني للمجلس، الأستاذ ثائر النجداوي، بالإضافة إلى 86.66% من مساهمي الشركة.

وأقرّت الهيئة العامة جميع البنود الواردة على جدول أعمال الاجتماع، حيث تمت الموافقة على كل من محضر اجتماع الهيئة المنعقدة خلال العام الماضي، وتقرير مجلس الإدارة، وتقرير مدققي الحسابات، والقوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول 2025.

وبحسب البيانات المالية المدرجة ضمن القوائم المالية للشركة حتى نهاية 31 كانون الأول 2025، فقد بلغت قيمة إجمالي الإيرادات 361.3 مليون دينار فيما بلغت قاعدة الزبائن أكثر من 5 مليون مشترك في كافة الخدمات، وبلغت النفقات الرأسمالية خلال 2025 ما مقداره 75.5 مليون دينار، أي ما نسبته 20.9% من إجمالي إيرادات الشركة، وتم تخصيص معظم هذه النفقات للاستثمار في مشاريع تطوير الجيل الخامس وتعزيز انتشار شبكة الفايبر، علماً بأن أورنج الأردن استثمرت في أعمال تطوير الشبكات منذ عام 2000 ما يقارب من 1.7 مليار دينار.

ويفخر مجلس الإدارة بأن إنجازات الشركة خلال عام 2025 لم تنعكس فقط في أدائها التشغيلي والمالي وتوزيعات الأرباح، بل تجلّت أيضاً في استمرار ثقة السوق بها. وقد أغلق سهم شركة الاتصالات الأردنية عند 3.12 دينار أردني في 31 كانون الأول 2025، مقارنةً مع 2.90 دينار أردني في نهاية عام 2024. وخلال السنوات الثلاث الماضية، حققت الشركة عائداً إجمالياً للمساهمين (TSR) بنسبة 66%، فيما تجاوز سعر سهمها ضعف مستواه المسجل في عام 2020، مما يؤكد ثقة المستثمرين بحوكمة الشركة، ومتانة أسسها، وقدرتها على تحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل لمساهميها.

وشدد ديرانية في كلمته خلال اجتماع الهيئة العامة، أن عام 2025 جاء ليجسّد اعتماد أورنج الأردن على استراتيجية موجّهة نحو الابتكار، والكفاءة، وتعزيز تجربة الزبائن، ما انعكس إيجاباً على الأداء المالي والتشغيلي. وواصلت الشركة ترسيخ ريادتها في السوق، حيث حافظت على موقعها بصفتها المشغّل رقم واحد في المملكة في تغطية الجيل الخامس 5G بفضل استثمارات استراتيجية رفعت من كفاءة الشبكة وقدراتها.

ومن جهته، أكد الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، المهندس فيليب منصور، أنه طوال عام 2025، ركّزت الشركة على تطوير تجربة الزبائن الرقمية، وتعزيز موثوقية شبكاتها وخدماتها، وتوسيع نطاق الحلول لتلبية احتياجات الأفراد والشركات.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo