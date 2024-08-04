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الميثاق الوطني يعقد لقاءً حواريًا في مخيم إربد

منذ ساعة واحدة
الميثاق الوطني يعقد لقاءً حواريًا في مخيم إربد

وطنا اليوم_إربد 4 آب 2024

عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً حواريًا في إربد، استضافته إدارة لجنة خدمات مخيم إربد، حيث ألقى رئيس المجلس المركزي للحزب، سعادة العين الدكتور يعقوب ناصر الدين، كلمةً تناولت ضرورة المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والانضمام إلى الأحزاب الوطنية.

وأكد الدكتور ناصر الدين على أن المشاركة السياسية هي حجر الأساس في بناء المجتمع الديمقراطي وتطويره.

ونظم اللقاء السيد محمود الكردي، وحضره عدد من اعضاء القائمة الوطنية لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد الجرادات، والدكتور سيف الصمادي، والمحامي مروان أبو الفيلات، وقد تميز اللقاء بحضور مجموعة متنوعة من السيدات والشباب.

وناقش اعضاء القائمة الوطنية أهمية الذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الانتخابات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مفاهيم وفلسفة ومبادئ حزب الميثاق الوطني وأهمية الانضمام للأحزاب كجزء من المشاركة السياسية.

وقد أكد الحضور والمشاركون على اهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية وعلى أهمية دعم مسيرة الأحزاب الوطنية لتحقيق الإصلاح والتقدم.


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