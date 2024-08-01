حماية المستهلك تطالب بوقف تصدير البندوره

وطنا اليوم:طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك وقف تصدير سلعة البندوره بسبب ارتفاع سعرها في يالسوق المحلي خلال الايام الماضية حيث وصل سعرها الى اكثر من دينار في بعض المناطق بعد ان كانت تباع بـ 35 قرشا لليكلو غرام الواحد قبل شهر.

وقال الدكتور محمد عبيدات اننا خلال الايام الماضية ومن خلال جولاتنا الميدانية على الاسواق رصدنا الارتفاعات المتكررة على هذه المادة الاساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها على موائد الاسر أو في المطاعم والفنادق.ذلك أن هذه الزيادة في السعر ستنعكس سلبا على القدرات الشرائية اللمواطنين.

وأضاف الدكتور عبيدات أننا ايضا تلقينا شكاوى من المواطنين عبروا فيها عن استيائهم من الارتفاع الكبير الذي طرأ على هذه السلعة الضرورية التي تعتبر بالنسبة لهم سلعة لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة للطبقة الفقيرة أو الطبقة العاملة التي تعتمد عليها بشكل يومي وبالتالي حرمانهم من سلعة تعتبر قوت يومهم من شراء هذه السلعة.

وطالب الدكتور عبيدات أن يكون هنالك توازن بين الكميات المصدرة للخارج وبين الكميات الموردة للاسواق المحلية فالمواطن الاردني اولى في الحصول على هذه السلعة الضرورية.

كمن بين الدكتور عبيدات ان هنالك تخوفا من ارتفاعات اخرى قد تحدث على سلع اخرى متل البطاطا والزهره والاسود الكلاسيكي بعد خاصة بعد ارتفاع سعرها بشكل تدريجي حيث تعتبر هذه سلع اساسية ومن المفروض أن يتم توفيرها بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.