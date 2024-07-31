حزب الله: ننتظر ما سيصل إليه المعنيون بشأن مصير فؤاد شكر

وطنا اليوم:شكّك حزب الله اللبناني، الأربعاء، برواية مقتل القيادي فؤاد شكر، مؤكدا في الوقت ذاته أن شكر كان في المبنى السكني وقت الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضاف الحزب في بيان أولي، أن إسرائيل استهدفت مبنى سكنيا في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏وإصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل منذ وقوع الحادثة على رفع الأنقاض “بشكل حثيث ولكن ببطء نظراً لوضعية ‏الطبقات المدمرة وما زلنا حتى الآن بانتظار النتيجة التي سيصل إليها المعنيون في هذه العملية فيما ‏يتعلق بمصير القائد الكبير والعزيز ومواطنين آخرين في هذا المكان، ليبنى على الشيء مقتضاه”.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه نجح في اغتيال القيادي في حزب الله اللبناني فؤاد شكر في الغارة التي شنّها على ضاحية بيروت الجنوبية مساء الثلاثاء، وأسفرت عن 3 قتلى مدنيين و74 جريحا، في حين لم يصدر عن حزب الله بيان بشأن الأمر.