الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بلدة عطارة شمال رام الله تمهيدا لهدم منزل الأسير دحادحة

وطنا اليوم: اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بلدة عطارة شمال رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن قوة مكونة من نحو 30 آلية عسكرية، ترافقها جرافات، اقتحمت عطارة بالتزامن مع إغلاق الاحتلال مدخلي البلدة بحواجز عسكرية.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال توجهت صوب منزل الأسير الممرض مريد محمود دحادحة، وشرعت بإجراءات هدمه.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال حاولت منع مواطنين من الخروج من منازلهم في البلدة بإطلاق النار صوبهم، كما تم استهداف المركبات التي تحاول الاقتراب من الحاجز على مدخل البلدة بالأعيرة النارية وقنابل الصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي نيته هدم منزل المعتقل دحادحة، بداعي مشاركته في عملية إطلاق نار وقعت في كانون الثاني/ يناير شرق رام الله، علما أنه معتقل منذ الثامن من كانون الثاني/يناير الماضي.