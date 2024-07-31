4 قتلى في انفجارات بمقر للحشد الشعبي

وطنا اليوم_قُتل 4 أشخاص على الأقل في انفجارات وقعت في مقر للحشد الشعبي في منطقة جرف الصخر في محافظة بابل جنوب بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني ومسؤول في الحشد.

وقال المسؤول في الحشد، وهو تحالف فصائل مسلحة باتت منضوية في القوات الرسمية، إن الحصيلة ارتفعت إلى 4 قتلى من عناصر الهيئة، بعدما كان أشار سابقا إلى مقتل 3، لافتا إلى أن الانفجارات “ناتجة عن غارات جوية استهدفت المقر بـعدد 4 إلى 5 صواريخ.

وأكد المصدر الأمني حصيلة القتلى، وأشار إلى أنها مرشّحة للارتفاع، إلا أنه قال إن الانفجارات “لم تعرف أسبابها بعد”.