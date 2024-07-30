جيش الاحتلال يفيد بـ”اغتيال فؤاد شكر”

وطنا اليوم _قال جيش الاحتلال إنه اغتال سيد محسن (فؤاد شكر) القيادي الأبرز في حزب الله ورئيس المنظومة الاستراتيجية للحزب.

وأضاف جيش الاحتلال في بيانه أنه “أغارت طائرات حربية في منطقة بيروت بناءً على معلومات استخباراتية” واستهدفت شكر، بحسب المزاعم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري إن غارات الاحتلال استهدفت فؤاد شكر بناء على معلومات استخبارية.

وتواردت أنباء عن استهداف فؤاد شكر مستشار حسن نصر الله، فيما لم يؤكد حزب الله حتى اللحظة تلك الأنباء.

وفي المقابل أوردت وسائل إعلام عبرية أن التقديرات تشير إلى أن عملية الاغتيال في بيروت تمت بنجاح، في حين نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر قولها إنه “لا تأكيد على نجاح عملية الاغتيال في ضاحية بيروت الجنوبية”.

وأفاد مصدران أمنيان في لبنان بنجاة فؤاد شكر الذي استهدفته الضربة.