الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لسلاح الطيران

وطنا اليوم_أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في الجولان بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب لسلاح الطيران للتصدي لأي هجوم محتمل بالمسيّرات.

وجاء تحرك الجيش الإسرائيلي بعدما أعلن قتل القيادي في “حزب الله” فؤاد شكر، بعد استهداف منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء أنه يريد تجنّب أي حرب أوسع مع “حزب الله”، لكن قواته مستعدة “لأي سيناريو”.

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان إن “عدوان حزب الله المستمر وهجماته الوحشية تجرّ شعب لبنان والشرق الأوسط بأسره إلى تصعيد أوسع”.