بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لسلاح الطيران

منذ 10 ثواني
الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لسلاح الطيران

وطنا اليوم_أفاد مراسل “سكاي نيوز عربية” في الجولان بأن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب لسلاح الطيران للتصدي لأي هجوم محتمل بالمسيّرات.

 

وجاء تحرك الجيش الإسرائيلي بعدما أعلن قتل القيادي في “حزب الله” فؤاد شكر، بعد استهداف منطقة الضاحية الجنوبية في بيروت، مساء الثلاثاء.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت متأخر الثلاثاء أنه يريد تجنّب أي حرب أوسع مع “حزب الله”، لكن قواته مستعدة “لأي سيناريو”.

 

وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في بيان إن “عدوان حزب الله المستمر وهجماته الوحشية تجرّ شعب لبنان والشرق الأوسط بأسره إلى تصعيد أوسع”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:02

مرشح نافش ريشه…

22:49

مقال العناني، واغتيال حلم الدولة الفلسطينية

22:36

الميثاق الوطني للحكومة: أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي  

22:25

قتيلان وأكثر من 20 مصابا بالهجوم على ضاحية بيروت

21:05

ندوة نقاشية بعنوان ” الملك، وصفقة القرن” في جامعة الحسين بن طلال

20:40

بعد إعلان الصحراء الغربية .. الجزائر تعلن سحب سفيرها من فرنسا

20:34

جيش الاحتلال بعد قصف بيروت : هاجمنا المسؤول عن هجوم مجدل شمس

20:20

الميثاق الوطني للحكومة: أن تأتي متأخرا خيرا من أن لا تأتي

20:04

غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية والهدف قيادي كبير

19:46

ممثل المشهد المثير للجدل بأولمبياد باريس يعتذر للمسيحيين وتساؤل إسلامي غاضب

19:40

مصادر إسرائيلية: بعض جثث المحتجزين لن يُعثر عليها أبدا

19:32

طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة /79 تباشر أعمالها

وفيات
وفيات الثلاثاء 30-7-2024كلية دي لا سال تنعى الأخ رافائيل جونزاليس ( مدير مدارس الفرير في الأراضي المقدسة و الأردن )وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافع