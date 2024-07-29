بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون برلمانية

لمدة 3 أيام .. بدء الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من الثلاثاء

منذ دقيقة واحدة
لمدة 3 أيام .. بدء الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، بدء الترشح للانتخابات النيابية اعتبارا من الثلاثاء 30 تموز، ولمدة 3 أيام.
ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني دليل الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والذي يتضمن؛ الترشح للدائرة الانتخابية المحلية، والترشح للدائرة الانتخابية العامة، وأحكام الدعاية الانتخابية، ومقار لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻮارد تموﻳﻞ الحملة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ وﺿﺒﻂ أوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ، بالإضافة إلى نماذج الترشح.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، نشرت الجداول النهائية للناخبين، وذلك بعد استكمال عمليات التحقق والاختبار من عكس جميع الاعتراضات وقرارات المحاكم بشأنها، تطبيقًا لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 5,115,219 ناخبًا، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590,794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.
وأضافت “المستقلة للانتخاب” أن الفئة العمرية أقل من 25 سنة بلغت 1,119,832 ناخبًا، بما يشكل نسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2,323,478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.
يُذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدًا للاقتراع


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:49

الحكومة تقترض نحو 4 مليارات دينار كسندات وأذونات خزينة منذ بداية 2024

12:39

ملازم في الدوريات ينقذ فتاة من الغرق في اللحظات الأخيرة

12:35

وزير الخارجية: إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في أي اتفاق

11:54

ارتفاع عدد الموقوفين في قضية الحجاج الأردنيين

11:41

السفير السعودي لدى الأردن يلتقي مدير الخدمات الطبية الملكية

11:31

سرقة أحد افراد العائلة الحاكمة القطرية في الاولمبياد

11:18

عمليات تخريب جديدة للبنية التحتية في باريس

11:15

تحضيرات إسرائيلية لمهاجمة حزب الله..وأميركا تحذّر تل ابيب من ضرب بيروت

11:02

الأحياء الفقيرة في حلب لإيران والغنية لروسيا.. خبير يشرح القسمة

10:37

البنك المركزي: 1.3 مليار دينار قيمة الشيكات المترجعة العام الماضي

10:33

وفيات الإثنين 29-7-2024

10:24

لا نسبة عامة للنجاح في توجيهي فلسطين بعد تغيب 39 ألف طالب غزي

وفيات
وفيات الإثنين 29-7-2024وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريسات