لمدة 3 أيام .. بدء الترشح للانتخابات النيابية اعتباراً من الثلاثاء

وطنا اليوم:أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، بدء الترشح للانتخابات النيابية اعتبارا من الثلاثاء 30 تموز، ولمدة 3 أيام.

ونشرت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني دليل الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، والذي يتضمن؛ الترشح للدائرة الانتخابية المحلية، والترشح للدائرة الانتخابية العامة، وأحكام الدعاية الانتخابية، ومقار لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ ﻣﻮارد تموﻳﻞ الحملة اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ وﺿﺒﻂ أوﺟﻪ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ، بالإضافة إلى نماذج الترشح.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب، نشرت الجداول النهائية للناخبين، وذلك بعد استكمال عمليات التحقق والاختبار من عكس جميع الاعتراضات وقرارات المحاكم بشأنها، تطبيقًا لأحكام الفقرة (ز) من المادة (4) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 4 لسنة 2022.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين بلغ 5,115,219 ناخبًا، منهم 2,425,293 من الذكور، بنسبة بلغت 47.4%، و2,689,926 من الإناث، بنسبة بلغت 52.5%.

وأشارت الهيئة إلى أن عدد الناخبين الذين ينتخبون لأول مرة بلغ 590,794 ناخبًا، بنسبة 11.54%.

وأضافت “المستقلة للانتخاب” أن الفئة العمرية أقل من 25 سنة بلغت 1,119,832 ناخبًا، بما يشكل نسبة 21.89% من إجمالي الناخبين، بينما بلغ عدد الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة 2,323,478، بنسبة 45.4% من إجمالي عدد الناخبين.

يُذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حدد يوم الثلاثاء الموافق 10 أيلول 2024 موعدًا للاقتراع