السقا : لم نعلن عن مرشحي العمل الإسلامي للقائمة الوطنية بعد والمتداول غير دقيق

وطنا اليوم:نفى الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا صحة الأسماء التي تتداولها بعض وسائل الإعلام حول أسماء مرشحي الحزب والحركة الإسلامية للقائمة الوطنية وغيرها من القوائم.

وأكد السقا في تصريح صحفي” أن ما نُشر غير دقيق وغير مكتمل ولم ننته من إتمام نقاشات اعتمادها بعد، مبينا أن الحزب سيعلن عن كافة القوائم والأسماء بشكل رسمي بعد إكمال نقاشاتها كاملة ظهر الثلاثاء المقبل في مقر الأمانة العامة للحزب.

كما اكد أن اي معلومة عن الحزب او مرشحيه يجب ان تؤخذ من مصدرها الرسمي توخيا لصحة المعلومة ودقتها

ونشرت وسائل إعلام ما قالت إنه أسماء مرشحي الحركة الإسلامية للقائمة الوطنية.

وتترقب الأوساط السياسية والنخبوية أسماء مرشحي الحركة الإسلامية وقوائمها في ظل الانتخابات المقبلة وفقا للقانون الجديد.

وكان السقا قد اكد في تصريح سابق : إنّ جميع قوائم الحركة الإسلامية التي ستخوض الانتخابات النيابية المقبلة ستكون باسم حزب جبهة العمل الإسلامي.

وأوضح السقا أن معظم القوائم المحلية للحزب اكتملت وشملت معظم دوائر المملكة، بينما سيتم تشكيل القائمة الوطنية بكامل المقاعد المخصصة لها.

وأضاف السقا أنه لن يكون هناك تحالف للقائمة الوطنية للحزب، بينما سيكون تحالف القوائم المحلية مع الشخصيات الوطنية.