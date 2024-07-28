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تقارير إسرائيلية عن حدث صعب وسط اشتباكات عنيفة بخان يونس

منذ ساعتين
تقارير إسرائيلية عن حدث صعب وسط اشتباكات عنيفة بخان يونس

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع “حدث أمني صعب” اليوم الأحد في خان يونس، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي، وبالتزامن تواصل القصف على مناطق عدة في قطاع غزة.
وقد أفاد مصدر بهبوط مروحية إسرائيلية في بلدة بني سهيلا شرقي خان يونس بجنوب قطاع غزة وسط قصف مدفعي.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إجلاء جنود إسرائيليين أصيبوا في المعارك الدائرة بالمنطقة، وأشارت القناة 12 العبرية إلى معارك عنيفة في خان يونس.
ومن جانبها، قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل دخانية وسط بني سهيلا، وفي العادة تهبط المروحيات ويتم إطلاق قنابل الدخان في موقع محدد لإجلاء جنود قتلى أو مصابين.
وأضافت المصادر أن ن اشتباكات وقعت صباح اليوم في حي الشيخ ناصر شرقي المدينة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي بدأت مؤخرا عملية عسكرية جديدة شرقي خان يونس بعد أشهر من انسحابها من المدينة إثر هجوم واسع خلف أعدادا كبيرة من الشهداء ودمارا واسعا.
وأدت العملية الإسرائيلية الجديدة إلى تهجير ما لا يقل عن 180 ألف فلسطيني من سكان الأحياء الشرقية خلال 4 أيام، وفق ما أكدته الأمم المتحدة.
وتمهيدا لحملة تهجير جديدة، طلب الجيش الإسرائيلي أمس من سكان الأحياء الجنوبية لمدينة خان يونس إخلاءها كي ينفذ ما سماها “عملية قوية” بالمنطقة.


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