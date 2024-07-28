بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39324 شهيدا

منذ ساعتين
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39324 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39324 شهيدا، و90830 إصابة.
وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا، و241 إصابة خلال 24 ساعة.
وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ296 على القطاع إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:33

ملتقى الابتكار يحتضن جلسة نقاشية لتقديم نماذج لمهندسات ناجحات بتنظيم من أورنج الأردن

16:23

#عاجل الحكومة: السماح لموظَّفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدَّوام الرَّسمي وفق ضوابط

16:21

إسرائيل تتوعد بضرب العدو بقوة وحزب الله في حالة تأهب قصوى

16:12

10 دقائق تكفي الصاروخ الأميركي.. بوتين يحذر ويذكر بواقعة الحرب الباردة

15:59

إضراب شامل في نابلس حدادا على أرواح شهداء بلاطة

15:53

المستقلة للانتخاب تطلق دليل الترشح

15:47

الملك يعبر عن ثقته بقدرة القوات المسلحة على الحفاظ على مقدرات الوطن

15:43

بنك ABC في الأردن يشارك في رعاية المشروع المجتمعي لطلبة مدرسة المشرق الدولية

15:37

لجنة الأمن القومي في الكنيست تدعو لفتح الملاجئ في الشمال

15:03

إدارة السير تعلن عن رقم لاستقبال الشكاوى المتعلقة بصحة المخالفات المرورية

14:49

تعليق لمذيع إسرائيلي خلال مؤتمر لهاغاري يكشف التمييز تجاه سكان الجولان

14:44

أولمبياد باريس .. استياء الرياضيين من نقص الطعام .. ماذا عن غزة

وفيات
وفيات الأحد 28-7-2024رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024