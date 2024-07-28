ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 39324 شهيدا

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 39324 شهيدا، و90830 إصابة.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 66 شهيدا، و241 إصابة خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان المستمر لليوم الـ296 على القطاع إلى وجود عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم