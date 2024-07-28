إحباط تهريب 600 ألف حبة مخدرة وتنفيذ حملة أمنيّة في البادية الوسطى

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات تعاملوا خلال الأيام الماضية مع عدد من القضايا النوعية للتهريب والاتجار والترويج أُلقي القبض خلالها على 12 متورطا.

وكان من أبرزها إحباط محاولتي تهريب لكميات كبيرة من الحبوب المخدرة في قضيتين منفصلتين، حيث ضُبطت في القضية الأولى 400 ألف حبة مخدرة حاول شخصان إدخالها إلى المملكة تمهيدا لإعادة تهريبها لإحدى دول الجوار وأُلقي القبض على المتورطين الاثنين.

فيما وردت في القضية الثانية معلومات حول قيام شخصين بتجهيز كميات من الحبوب المخدرة ووضعها بمخبأ سري بإحدى مركبات الشحن تمهيدا لتهريبها لدولة مجاورة، حيث جرى من خلال التحقيقات تحديد هوية الشخصين ومكان وموعد نقلهما للحبوب المخدرة في محافظة الزرقاء وجرت مداهمتهما أثناء توجههما للمعبر الحدودي وأُلقي القبض عليهما وضبط داخل مخبأ سري 200 ألف حبة مخدرة.

كما وأكّد الناطق الإعلامي أنّ كوادر الإدارة بمساندة الفريق الخاص التابع لها نفذوا حملة أمنيّة في البادية الوسطى على مطلوبين ومشبوهين وتجار للمخدرات أفضت لإلقاء القبض على 4 أشخاص، منهم اثنان مصنفان بالخطرين جدا وضبط بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة من (حبوب مخدرة ، حشيش مخدر ، الكوكايين المخدر).

وفي أبرز قضايا الاتجار بالمخدرات فقد دوهم منزلان متلاصقان في محافظة البلقاء استخدمهما صاحباهما لتخزين وبيع المواد المخدرة، حيث ألقي القبض على المتورطين الاثنين وضبط داخل المنزلين 12 ألف حبة مخدرة .

وفي محافظة الطفيلة وبعد جمع المعلومات حول أحد أخطر تجار المخدرات هناك، حيث جرت مداهمته وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته على 2000 حبة مخدرة و 6 كفوف حشيش، وفي محافظة المفرق دوهم كذلك مروج للمخدرات وأُلقي القبض عليه وضبط بحوزته 7 كفوف حشيش وكمية من الحبوب المخدرة.