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أبـو غزالـة : أفكار محمـد بـن راشـد هي بوصلة رسالة الشبكة العربية للابداع والابتكار

منذ 30 ثانية
أبـو غزالـة : أفكار محمـد بـن راشـد هي بوصلة رسالة الشبكة العربية للابداع والابتكار

وطنا اليوم:قال الدكتور طلال أبو غزالة رئيس مجلس أمناء الشبكة العربية للإبداع والابتكار بأن إقامة الكونغرس العربي العالمي للإبداع والابتكار في دبي في العاشر من أكتوبر القادم يأتي تأكيداً على مكانة المدينة وطموحاتها بأن تصبح عاصمة للمبدعين في العالم.
وقال أبو غزالة أن سعي دبي الدائم لضمان المستقبل الآمن للإنسان والارتقاء بنوعية وجودة الحياة وتوسيع دائرة الفرص يأتي من خلال أفكار ابداعية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله ،الذي يدعم بكل الطرق الجهود الرامية لتعزيز البيئة الداعمة للمواهب والعقول صاحبة الفكر المتطور في كافة المجالات وصولا الى ان تصبح دبي منصة يجتمع فيها المبدعون من حول العالم لإبتكار أفكار تخدم الإنسان وتقدم الحلول التي تبني مستقبله.

وأكد أبو غزالة أن الكونغرس العربي العالمي للإبداع والابتكار سيحمل رسالة عربية الى العالم ان امتنا العربية قادرة على استكمال رسالتها في التميز والابداع سيرا على ارث العرب الذين صنعوا اغلب علوم الحضارات وسبقوا الجميع في ابتكارات خدمت ومازالت تخدم البشرية جمعاء.

من جهة ثانية بارك أبو غزالة اختيار الأستاذ عمرو موسى رئيساً للكونغرس العربي العالمي للإبداع والابتكار ، وقال أن هذه الشخصية العربية المرموقة قادرة أن تقود سفينة الكونغرس للنجاح والتميز بحنكته المشهود لها عبر سنوات العطاء الكبيرة التي قاد فيها بيت العرب.


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