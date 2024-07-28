بنك القاهرة عمان يوقع اتفاقية مع شركة كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات

وطنا اليوم:وقّع بنك القاهرة عمان اتفاقية مع شركة “كريف لحلول تكنولوجيا المعلومات” (CRIF ITS)، وتتيح الاتفاقية للبنك الاستفادة من منصة Synesgy الرقمية، والتي تعمل على تقييم الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين على أساس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، اعتمادا على معايير الاستدامة الدولية التي وضعتها المبادرة العالمية للتقارير (GRI) .

تدعم الاتفاقية جهودبنك القاهرة عمان لتحقيق التمويل المستدام ودعم سياسات الائتمان واستراتيجيات التمويل الأخضرالذي يوجه إلى الاستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة ,وإدارة المخاطر وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) , وتأتي الاتفاقية انطلاقاً من التزام البنك مع استراتيجية التمويل الاخضر التي اطلقها البنك المركزيلمواجهة مخاطر تغير المناخ واثره على الاقتصاد والوطن , ويعد التعاون بين الفريقين خطوة عملية في تبنيالسياسات الصادرة عن منتدى الاستراتيجيات الوطني بعنوان: «تبني معايير المسؤولية البيئية والمجتمعية والحوكمة – الطريق الأمثل لممارسة الأعمال»،

وقعت الاتفاقية في المقر الرئيسببنك القاهرة عمانمن قِبل رئيس مجموعة الخدمات المشتركة السيد خالد القاسم، والسيدة أريج عبيداتالمديرة العامة في شركة “كريف “, قال القاسم : ” فخورون بشراكتنا مع شركة كريف و نتطلع الى الاستغلال الامثل لمنصة Synesgy في تقييم الشركات والموردين , من جهتها قالت عبيدات: “تستكمل شركة كريف جهودها في دعم القطاع البنكي في الأردن لتبني معاييرESG لدعم سياسات الائتمان واستراتيجيات التمويل الأخضر.