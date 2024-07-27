بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار الناس

آل ابو دية /ابو ارشيد والرواس نسايب

منذ 6 ساعات
آل ابو دية /ابو ارشيد والرواس نسايب

 

وطنا اليوم_عمان- توجهت جاهة كريمة، ضمت شخصيات سياسية واقتصادية ولفيف من الاصدقاء والانسباء وحشد من المدعوين، لمشاركة عائلة آل ابو دية/ابو ارشيد أفراحهم بمناسبة خطوبة ابنهم المهندس أحمد خضر ابو دية /ابو ارشيد على كريمة المرحوم بإذن الله أيمن الرواس المهندسة تالا

وكان في استقبال الجاهه عائلة ال الرواس وانسبائهم واصدقاءهم وعائله ال جوده / الحسيني وانسبائهم واصدقاءهم

وقد طلب الحاج محمود ابو دية /ابو ارشيد باسم الجاهة الكريمة ، فيما رد عليه باسم آل الرواس القاضي الشرعي الاستاذ المحامي عبدالله الحوراني .

مع تحيات رائد حماده نسيب العريس


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:17

الحجاج: مجلس النواب كان متصالحاً مع الحكومة بشكل أضر به وبالمواطن

18:31

فوز الأستاذ الدكتور خالد شنيكات بانتخابات رئاسة الجمعية الأردنية للعلوم السياسية

18:20

مندوبا عن الملك وولي العهد…. العيسوي يعزي عشائر العجارمة

17:50

عاجل.. انتحار جندي إسرائيلي عند شاطىء نهاريا في الداخل المحتل

16:04

رهينة إسرائيلية سابقة: لم أتعرض لعنف أو سوء معاملة

15:07

مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية: سماوي شخصية بارزة في عالم الثقافة والفنون

15:05

الميثاق من الالمانية يؤكد أهمية المرحلة السياسية القادمة

14:12

مهم للباحثين عن عمل .. رابط تقديم

14:06

عرض جائزة 3 آلاف دينار.. هذا ما قاله صاحب الكلبة المفقودة في السلط

13:45

عاجل – انقطع التيار الكهربائي وزيد نفاع يصعد إلى المنصة ويرفض المغادرة.. إلا بشرط (فيديو)

13:01

الطاغية

12:36

( الضمان والناس ) – 155

وفيات
رئيس ملتقى النشامى في إيطاليا خالد صفران البلاونة ينعي الحاجة هنا عبود النافعوالدة النائب الاسبق عدنان السواعير في ذمة اللهوفاة القيادي الإسلامي والنائب الأسبق إبراهيم الخريساتوفيات الجمعة 26-7-2024وفيات الخميس 25-7-2024