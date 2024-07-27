آل ابو دية /ابو ارشيد والرواس نسايب

وطنا اليوم_عمان- توجهت جاهة كريمة، ضمت شخصيات سياسية واقتصادية ولفيف من الاصدقاء والانسباء وحشد من المدعوين، لمشاركة عائلة آل ابو دية/ابو ارشيد أفراحهم بمناسبة خطوبة ابنهم المهندس أحمد خضر ابو دية /ابو ارشيد على كريمة المرحوم بإذن الله أيمن الرواس المهندسة تالا

وكان في استقبال الجاهه عائلة ال الرواس وانسبائهم واصدقاءهم وعائله ال جوده / الحسيني وانسبائهم واصدقاءهم

وقد طلب الحاج محمود ابو دية /ابو ارشيد باسم الجاهة الكريمة ، فيما رد عليه باسم آل الرواس القاضي الشرعي الاستاذ المحامي عبدالله الحوراني .

مع تحيات رائد حماده نسيب العريس