بوتين يجتمع مع بشار الأسد في موسكو

وطنا اليوم:اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الروسية، حيث استمر اللقاء قرابة 3 ساعات.

وذكر التلفزيون أن بوتين بحث مع الأسد “التصعيد” في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية.

وروسيا حليف أساسي لسوريا منذ تدخلها العسكري في النزاع في هذا البلد دعما للأسد عام 2015، كما أنه من المحتمل أن تقوم بدور وساطة لتخفيف حدة التوتر بين سوريا وتركيا. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، يتدهور.

ورحب بوتين بالأسد قائلا: “أنا سعيد جدا برؤيتك”. وأضاف الرئيس الروسي: “لدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا الثنائية، فنحن لم نر بعضنا البعض منذ فترة طويلة”.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس السوري: “أنا مهتم جدا برأيكم حول تطورات الأوضاع في المنطقة”.

وأضاف الرئيس الروسي “للأسف، (الوضع في الشرق الأوسط) يميل إلى التفاقم وهذا ينطبق أيضا بشكل مباشر على سوريا”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.