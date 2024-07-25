بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

بوتين يجتمع مع بشار الأسد في موسكو

منذ ساعة واحدة
بوتين يجتمع مع بشار الأسد في موسكو

وطنا اليوم:اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين، بحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الروسية، حيث استمر اللقاء قرابة 3 ساعات.
وذكر التلفزيون أن بوتين بحث مع الأسد “التصعيد” في الشرق الأوسط على خلفية الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة، والعلاقات الاقتصادية الثنائية.
وروسيا حليف أساسي لسوريا منذ تدخلها العسكري في النزاع في هذا البلد دعما للأسد عام 2015، كما أنه من المحتمل أن تقوم بدور وساطة لتخفيف حدة التوتر بين سوريا وتركيا. وأشار الرئيس الروسي إلى أن الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك سوريا، يتدهور.
ورحب بوتين بالأسد قائلا: “أنا سعيد جدا برؤيتك”. وأضاف الرئيس الروسي: “لدينا الفرصة للحديث عن علاقتنا الثنائية، فنحن لم نر بعضنا البعض منذ فترة طويلة”.
وقال بوتين خلال اجتماعه مع الرئيس السوري: “أنا مهتم جدا برأيكم حول تطورات الأوضاع في المنطقة”.
وأضاف الرئيس الروسي “للأسف، (الوضع في الشرق الأوسط) يميل إلى التفاقم وهذا ينطبق أيضا بشكل مباشر على سوريا”، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:57

رسالة ماجستير عن (تقاسيم الفلسطينيّ) لسناء الشعلان في الجامعة الجزائريّة أبو بكر بلقايد

11:49

مباحثات أردنية قطرية في الدوحة لتكثيف جهود وقف العدوان على غزة

11:45

مفتي عام الأردن: إطلاق العيارات النارية بالمناسبات حرام

11:05

انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن

11:01

الأمانة تطرح عطاء الحزمة الأولى لمشروع عمّان مدينة ذكية

10:57

بالسلط .. إشهار أول قائمة انتخابية نسائية مغلقة في الأردن

10:44

وفيات الخميس 25-7-2024

10:37

مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%

10:21

الأولمبياد.. أسود العراق تهزم أوكرانيا وتتصدر مع المغرب

10:00

ترقية الدكتور عامر الجوخدار إلى أستاذ مشارك في جامعة البترا

09:46

طريق البترول مأساة تتكرر وقلوب تتفطر ..؟؟

09:43

الدين العام: خطوة للامام وثلاث للخلف!

وفيات
وفيات الخميس 25-7-2024شقيق الوزير ناصر الشريدة في ذمة اللهوفيات الأربعاء 24-7-2024وفيات الثلاثاء 23-7-2024وفيات الإثنين 22-7-2024