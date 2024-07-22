رحيل الدكتور خالد القضاة: المفكر والصحفي والمترجم الفوري العالمي

وطنا اليوم_

بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))

صدق الله العظيم..

ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،

تنعى *عشيرة القضاة* في المملكة الأردنية الهاشمية وأنحاء العالم، رحيل فقيد العشيرة والوطن الغالي والإنسانية؛

المفكر والفيلسوف والصحفي والمترجم الفوري العالمي المعروف.

*الدكتور خالد سلمان عبدالحافظ القضاة أبو محمد.*

زوج الفاضلة سوزان حمدان أم محمد، ووالد كل من آن، مي، وَد، دَر، فُل، رم، ومحمد وأسامة.

وشقيق كل من

الدكتور ابراهيم والمرحوم الدكتور عبدالله والدكتور محمد

والأستاذ المرحوم أحمد والدكتور أسامة.

والذي توفي في دولة قطر اثر نوبة قلبية مفاجئة عن ٦٣ عاما وسيشع جثمانه الطاهر بعد صلاة عصر اليوم الاثنين من مسجد عين جنا الكبير إلى المقبرة القديمة قرب البلدية.

تقبل التعازي للرجال في ديوان عشيرة القضاة في عين جنا، لثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين، من الساعة الرابعة عصراً وحتى العاشرة ليلاً.

وللنساء في منزل إبن العم عبد الله سليمان عبد الحافظ القضاة أبو سليمان في حي الكترة قرب الديوان.

اسكنه الله الفقيد فسيح جناته

ولا نقول إلا ما يرضي الله.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ولا حول ولا قوة إلا بالله.

و المرحوم

عمل في سلك التعليم

ومدققا لغوياً

ومترجماً فوريا في قناة الجزيرة و صحفياً في قناة أبو ظبي الفضائية .