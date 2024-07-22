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وزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموش

22 يوليو 2024
وزير الداخلية مازن الفراية ينعي مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموش

وطنا اليوم_ينعى وزير الداخلية مازن الفراية مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات السابق فهد العموش،الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى مساء الاحد بعد حياة حافلة بالبذل والعطاء في خدمة وطنه وقيادته الهاشميَّة.وأعرب الفراية عن أصدق التَّعازي والمواساة برحيل الفقيد
سائلا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله جميل الصبر والسلوان.


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