شكر وعرفان الى مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات على سرعة الاستجابة في قضية معالجة الطفلة منى

وطنا اليوم:قال الاعلامي احمد الطيب عبر صفحته على الفيس بوك : تم والحمد لله اجراء العملية للطفلة منى … والحمد لله

وفي الحقيقة فور نشر البوست السابق تم التواصل مع مدير مستشفيات البشير الذي تولى الموضوع بنفسه وأوعز بالوقوف على تفاصيل القصة

الطفلة الان في غرفة العمليات وشكرا لمدير عام مستشفيات البشير الدكتور علي العبدلات والشكر موصول للزميل الصحفي الصحفي جهاد ابو بيدر وشكر خاص لقروب سرايا والزميل الصحفي هاشم الخالدي وكذلك للسيد معتصم إلهامي على الاهتمام والزميل الصحفي سلمان حنيفات وكذلك لعطوفة الاخ الصديق مدير عام مستشفى الاستقلال احمد الاحمد الذي طلب تحويل الحالة فورا لمستشفى الاستقلال لاجراء العملية على حساب المستشفى والشكر موصول لمستشار وزير الصحة السيد سعد العمر وللدكتور سميح ربيع من وزارة الصحة والدكتور رئيس قسم الجراحة في مستشفى البشير باسم بدوان الذي ورد موقعه في البوست السابق بالخطأ وله الشكر حيث لم يراجعه احد من اهل الطفلة والسيد المناوب الإداري عبدالله هاني وللاخ ذيب العربيد على اهتمامه ونقل الصورة ..

الحمد لله تم اجراء العملية للطفله منى ونأمل من الله لها السلامة ولكل المرضى

.. اللهم آمين

نحن بدورنا في موقع وطنا اليوم نرفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير .. إلى الطبيبٍ الانسان مدير مستشفيات البشير الدكتور علي العبد اللات وكافة الكوادر الطبية والتمريضية الذي يقضي جل وقته الثمين في متابعة ومراقبة مرضاه لا لشئ إلا لكونه فقط إنسان .. قبل إن يكون طبيب. . إنسان راقي في كل شئ في أخلاقه.. ومعاملته مع الجميع في أسلوبه … وهذا ما يحتاجه كل واحد منا قبل الإبر والعلاج

رجل يعمل في الظل للرقي بمهنته والرقي باكبر مستشفيات الاردن .. رجل يحمل على عاتقه مسئولية تقديم كل ما يخدم المرضى ويسهل عليه وعليهم مهمته..

هذا الرجل الذي يضحي بالكثير من وقته من أجل المرضى في مستشفيات البشير.. يستحق منا أجل عبارات الشكر والتقدير على سرعة رده واستجابته لكل ملاحظة تصل اليه، ما يقدمه للمرضى يستحق منا وقفة وفاء له