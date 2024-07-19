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العموش: حزب إرادة يواصل الالتزام برؤية القيادة ويشدد على التصدي للمؤامرات

منذ ساعة واحدة
العموش: حزب إرادة يواصل الالتزام برؤية القيادة ويشدد على التصدي للمؤامرات

وطنا اليوم_أعلن عبدالرحيم ضيف الله القلاب العموش، رئيس بلدية الهاشمية الجديدة، في بيان حديث أن حزب إرادة يواصل التزامه برؤية سيد البلاد وولي عهده الأمين. وأوضح القلاب العموش أن الحزب يعمل ضمن إطار مؤسسي ومنظومة سياسية شعبية متكاملة، وقد شكل لجانًا تخصصية في مجالات الشباب والمرأة.

وأشار القلاب العموش إلى أن الحزب يتعامل بجدية وشفافية ويواصل عمله في وضح النهار، مع الحذر من المؤامرات والدسائس. وشدد على أن الوطن أكبر من الجميع، وأن الحزب يسير بثقة على الطريق الصحيح. وأكد أن الحزب سيظل دائمًا مدافعًا عن رؤية القيادة ولن يسمح لخفافيش الظلام وأعداء النجاح بالتأثير عليه.

وهذا ما جاء من بيان لرئيس بلدية الهاشمية الجديدة :

معالي الأخ ابو فيصل …

في كل يوم نثبت في حزب اراده بأننا نطبق رؤية سيد البلاد وولي عهده الأمين…

في كل محفل نثبت بأننا نعمل بمؤسسيه وبمنظومه سياسيه شعبيه متماسكة ومتكامله…

وشكلنا لجان كلن باختصاصه

الشباب المرأة…..الخ

نتعامل مع الأمور بجدية ووضوح تامتين …نعمل في وضح النهار… نعرف المؤامرات والدسائس ونتجنبها ولا نلقي لها بالا ….

لان الوطن اكبر من الجميع …

نعمل بثقة لأننا نرى أننا على طريق الحق سائرون …

لكل هذا نقول لك وللاخوة الزملاء جميعا في عائلة إرادة ….

لن نسمح لخفافيش الظلام وأعداء النجاح أن ينالوا منا وسنبقى على الدوام رجال أبا الحسين المخلصين

اخوكم عبدالرحيم ضيف الله القلاب العموش

رئيس بلدية الهاشمية الجديدة


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