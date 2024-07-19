بشار الحوامدة ينتقد شراء الأصوات في الانتخابات

وطنا اليوم_نشر رئيس نادي الوحدات، بشار الحوامدة، على صفحته على فيسبوك، منشورًا ينتقد فيه بشدة الوضع الحالي للانتخابات في الأردن. وأشار الحوامدة إلى تزايد ظاهرة المرشحين الذين يستخدمون المال لشراء الأصوات، مستغلين حاجة الناس.

وقال الحوامدة: “في كل يوم نرى مرشحًا يحمل “شنتة فلوس” يتجول في الحواري، يتشدق بالمستقبل العادل للأجيال وينهي حديثه الانتخابي بشراء أصوات الحاضرين مستغلًا حاجة الناس، ونرى أيضًا أن غنيًا ما زج بإسم ابنه أو ابنته في المراكز الأولى مقابل مقعد نيابي شبه مضمون ولا يتهمه الناس بشيء، ونرى أيضا أن رجلًا طاعنًا في السن دفع ليستولي على مقعد لشاب طموح ومثقف بإسم “أنا خبرة وهو بده فت خبز”.

كما دافع الحوامدة عن نضال بطاينة، موضحًا أنه ليس بطلاً قومياً ولا غاندي القادم، ولكنه نشيط لا يهدأ رغم أخطائه الناتجة عن قلة الخبرة بالانتخابات. وأكد الحوامدة: “نضال أنظف وأنقى منهم جميعا. رجل بقلب طفل استقوي عليه شرذمة لا تسوى. أنا من إرادة وبكل إرادة كنت معك والآن معك وغدا معك.”