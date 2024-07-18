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مبروك للغالية آية بشار عموري تفوقها بالتوجيهي الامريكي بمعدل 97.5

منذ 25 ثانية
مبروك للغالية آية بشار عموري تفوقها بالتوجيهي الامريكي بمعدل 97.5

وطنا اليوم:المحامي بشار عمورى والعائله والاحبة والاصدقاء يتقدمون بأصدق مشاعر التهنئة والتبريك من ابنتهم الغالية (آيه) بمناسبة نجاحها في نظام التوجيهي الامريكي وحصولها على معدل 97.5 ، متمنين لها المزيد من سبل النجاح والابداع والمستقبل الباهر.
مبارك النجاح وعقبال الشهادات الكبرى


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