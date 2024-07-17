المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 18.737 مليار دولار حتى نهاية حزيران

وطنا اليوم:ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 18.737 مليار دولار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي مقارنة مع مستوياته حتى نهاية العام الماضي وبنسبة 3.3%.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني فإن احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت أيضا إلى 2.252 مليون أونصة وبقيمة وصلت إلى 3.716 مليار دينار مقارنة مع مستوى الاحتياطيات من الذهب نهاية العام الماضي.

وكانت أسعار الذهب الأربعاء، ارتفعت عالميا لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في أيلول بعد تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولارا. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2474.50 دولارا.

وتتوقع الأسواق حاليا خفض المركزي الأميركي للفائدة بقرابة 25 نقطة أساس على الأقل في أيلول. وتزيد جاذبية الذهب عندما تتراجع أسعار الفائدة.