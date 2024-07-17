بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. شؤون اقتصادية

المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 18.737 مليار دولار حتى نهاية حزيران

منذ 32 ثانية
المركزي: ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 18.737 مليار دولار حتى نهاية حزيران

وطنا اليوم:ارتفع حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني لتصل إلى 18.737 مليار دولار حتى نهاية شهر حزيران من العام الحالي مقارنة مع مستوياته حتى نهاية العام الماضي وبنسبة 3.3%.
ووفقا لبيانات البنك المركزي الأردني فإن احتياطيات البنك من الذهب ارتفعت أيضا إلى 2.252 مليون أونصة وبقيمة وصلت إلى 3.716 مليار دينار مقارنة مع مستوى الاحتياطيات من الذهب نهاية العام الماضي.
وكانت أسعار الذهب الأربعاء، ارتفعت عالميا لأعلى مستوياتها على الإطلاق بدفعة من تزايد الآمال بشأن خفض محتمل للفائدة في الولايات المتحدة في أيلول بعد تصريحات صدرت مؤخرا عن مسؤولين في مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي).واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2468.55 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:56 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل لذروة قياسية بلغت 2482.29 دولارا. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2474.50 دولارا.
وتتوقع الأسواق حاليا خفض المركزي الأميركي للفائدة بقرابة 25 نقطة أساس على الأقل في أيلول. وتزيد جاذبية الذهب عندما تتراجع أسعار الفائدة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

دمج تقنية بلوك تشين مع نظام “سند” لتوفير سجل رقمي لامركزي

12:33

الخرابشة: شراء 20 حافلة جديدة للباص السريع

12:19

إعلانات إباحية في الأردن لفنادق تروج لجلسات المساج والتدليك

12:08

الحجز على أموال عائلة اقتصادية كبيرة ومرموقة في الأردن

11:52

تنقلات خارجية للمعلمين والمعلمات في التربية .. رابط

11:39

إعلان أسماء المشاركين في بشاير جرش للمواهب الشابة

11:34

موظفو الكهرباء الأردنية يرفضون نات هيلث ويلوحون باجراءات تصعيدية

11:21

نصرالله : ما قامت به المقاومة في غزة في 7 أكتوبر هو حق كامل لها

11:12

(15) شخصية مطلوب حشرها في البحر الميت!

11:09

تقرير: الأردن شهد أسرع تحسن بتغطية خدمات مياه الشرب في دول غرب آسيا

10:56

ترمب..لم اتواصل مع الامير محمد بن سلمان.. ولكنه سيكون ملكا عظيما

10:36

بنك صفوة الإسلامي يجدد دعمه وشراكته مع مؤسسة الحسين للسرطان

وفيات
وفيات الأربعاء 17-7-2024نعي قامة علمية ووطنيةوفيات الثلاثاء 16-7-2024والدة السيد رائد حمادة في ذمة اللهوفيات الاثنين 15-7-2024