50 ألف دينار لطلب ترخيص بنك في الأردن .. و5 ملايين عند منح الرخصة

وطنا اليوم:صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، نظام رسوم ترخيص البنوك، الصادر بمقتضى قانون البنوك.

وينص النظام على أن البنك المركزي الأردني يستوفي رسم مقداره 5 ملايين دينار عند منح الترخيص النهائي للبنك، وتدفع على النحو الذي يقرره البنك المركزي.

ووفقا للنظام فإن البنك المركزي يستوفي رسميين، الاول مقداره 50 ألف دينار غير مسترد على طلب ترخيص البنك .

والرسم الآخر 5 ملايين دينار عند منح الترخيص النهائي للبنك.