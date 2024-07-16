الأردن يشتري نحو 60 ألف طن من القمح في مناقصة دولية

وطنا اليوم:قال متعاملون إن الأردن اشترى نحو 60 ألف طن من قمح الطحين الصلد للتوريد من مناشئ اختيارية، وذلك في مناقصة دولية الثلاثاء.

وأضافوا أنه جرى شراء القمح من شركة بيلدكوم التجارية بنحو 255 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن، وستُنقل الكمية في النصف الثاني من أغسطس آب.

وتعكس التقارير تقييمات التجار، ولا يزال من الممكن إجراء تقديرات أخرى للأسعار والأحجام في وقت لاحق.

وأفاد متعاملون بالعروض المقدرة التالية من شركات تجارية أخرى، وجميع الأرقام للطن شاملة التكلفة والشحن:

كارجيل 264.70 دولار، سي.إتش.إس 259.50 دولار، فيتيرا 266 دولارا و266.50 دولار، الظاهرة 265.50 دولار، أميروبا 264.24 دولار، ذا أندرسونز 258 دولارا، فارم سينس 262 دولارا وسولاريس 262.65 دولار.

وقال تجار إنه من المتوقع طرح مناقصة جديدة لشراء 120 ألف طن من القمح في الأيام المقبلة تنتهي في 23 يوليو تموز، على أن يتم الشحن في سبتمبر أيلول والنصف الأول من أكتوبر تشرين الأول.

ويغلق الأردن مناقصة منفصلة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير الأربعاء.