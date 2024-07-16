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نقيب أصحاب المطاعم والحلويات : الوضع سيء جداّ

منذ 4 ثواني
نقيب أصحاب المطاعم والحلويات : الوضع سيء جداّ

وطنا اليوم:أكد نقيب أصحاب المطاعم ومحال الحلويات أن القطاع يشهد موجة اغلاقات منذ بداية العام الحالي، وذلك نظرا لارتفاع الكلف التشغيلية وأسعار المواد الأولية وتراجع المبيعات بنسبة (70%) مقارنة بالأعوام السابقة.
وأضاف العواد أن انخفاض القوة الشرائية للمواطنين وانعدام السيولة، دفع العديد من تجّار الجملة لوقف تزويد المحلات بالمواد الأولية مقابل “كمبيالات أو شيكات”، حيث أصبح التجار يشترطون البيع بالكاش، ما ساهم بانكشاف العديد من أصحاب المطاعم ودفعهم إلى خارج السوق.
ولفت العواد إلى أن الوضع سيء جدا والتراجع كبير والسيولة شبه معدومة، فيما أسعار الموادّ الأولية ترتفع بشكل مطّرد، وخاصة اللحوم والدواجن، الأمر الذي جعل العديد من أصحاب المطاعم عاجزين عن الاستمرار في السوق.
وأشار العواد إلى أن بعض المطاعم تحوّلت إلى النظام الضريبي بدلا من الشعبي لتتمكن من رفع أسعارها على المواطنين بعد رفض وزارة الصناعة والتجارة تعديل لائحة الأسعار.


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