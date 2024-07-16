غرامة اعادة التيار ‏الكهربائي بعد الفصل تثير غضب الأردنيين

وطنا اليوم:وجه الكثير من المواطنين تساؤلاتهم لشركات توزيع الكهرباء حول الغرامة التي يدفعها ‏المواطن لاعادة التيار الكهرباء بعد قطعها، في ظل تحول معظم العدادات الى ذكية يتم ‏التحكم بها من الشركة او مركز التوزيع.‏

واعتبر مواطنين ان الغرامة التي تصل الى 7 دنانير لاعادة التيار ‏الكهربائي، غير مبررة في ظل وجود العدادات الذكية الجديدة.‏

واكد مواطنون، انه في السابق كان يتم قطع التيار الكهربائي على يد موظف في الشركة او ‏فني، وكذلك يتم اعادتها بالطريقة ذاتها، اما الان بالموضوع يتوقف على “كبسة زر” دون اي ‏مجهود من الشركة وموظفيها.‏

واضاف المواطنين الذين يملكون عدادات ذكية، ان غرامة اعادة التيار الذي تصل الى 7 ‏دنانير، يعكس الظلم الواقع عليهم، خاصة ان شركات توزيع الكهرباء تستند فيها، الى قرارات ‏قديمة صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، قبل وجود العدادت الذكية.‏

واكد مصدر من داخل شركات توزيع الكهرباء المعلومة، موضحا ان ‏الغرامات التي تفرضها شركات توزيع الكهرباء على اعادة التيار تستند الى قرارات وتعليمات ‏من هيئة الطاقة، وان قرار الغاء الغرامة بيد الهيئة والشركات ملزمة على التنفيذ.‏

هذا وطالب مواطنون من الهيئة أن تضع حد لتغول شركات توزيع الكهرباء، وان تقف الى ‏جانب الشعب الذي اعيته الضرائب والرسوم والفواتير، وان تضع حد للممارسات الجبائية، في ‏ظل ضيق الحال وانخفاض الاجور الشهرية، واتفاع نسبة البطالة. ‏

وفي السياق استند المواطنين في حديثهم الى مقارنة توضح مطالبهم، وهي أن شركات ‏الاتصالات في المملكة لا تتقاضى اي غرامات على اعادة الخدمات المحجوبة على خلفية ‏فواتير مستحقة، لافتين الى ان يجب اعادة النظر في غرامة اعادة التيار الكهربائي خاصة ‏في ظل تحويل اكثر من 40% من العدادات التقليدية الى ذكية. ‏