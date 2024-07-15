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نشاط اعتيادي لسوق الدواجن المحلي خلال ذروة الموسم

منذ 32 ثانية
نشاط اعتيادي لسوق الدواجن المحلي خلال ذروة الموسم

وطنا اليوم_بين مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين، المهندس محمود العوارن، أن الحركة التجارية في القطاع تتسم بالهدوء خلال الفترة الحالية رغم دخول موسم الذروة السنوي وتوافر المعروض بكميات وفيرة وضمن السقوف السعرية المحددة.

و في تصريح ، أكد العوران أن حركة السياح والمغتربين خلال الموسم الصيفي هي من أبرز دوافع الحركة التجارية بمختلف القطاعات التجارية.

وشدد على أن الطلب تراجع خلال العام الحالي جراء التأثر المباشر بتداعيات العدوان على غزة وإلغاء الحجوزات لكثير من المجموعات السياحية التي يعتمد عليها القطاع بشكل مباشر واستمرار غياب السياح سيضّعف الموسم برمته.

ولا ينكر أن الطلب رغم الحركة المتوسطة؛ الأ أن الحركة التجارية في تراجع عن سنوات ماضية بنحو 30 %.

ويبدأ موسم الذروة المتعارف عليه في القطاع خلال شهري تموز وآب؛ وفق العوران.

ورجح العوران ارتفاع الطلب على الدجاج خلال الأيام المقبلة مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة؛ يأتي ذلك بعد فترة من الانخفاض النسبي في المبيعات بسبب انشغال العائلات بالامتحانات.

وقدّر أن ينشط الطلب ويشهد زيادة ملحوظة في الإقبال على شراء الدجاج مع عودة الأسر إلى روتينها اليومي المعتاد بنهاية فترة الامتحانات.

وشدد على أن هذا الارتفاع المتوقع في الطلب قد يسهم في استقرار الأسعار أو حتى ارتفاعها بشكل طفيف، مما يعكس حيوية السوق وتفاعلها مع الأحداث الاجتماعية الموسمية.

ولفت إلى عودة بعض مزارعي البيوت المفتوحة إلى العمل في مجال تربية الدجاج، بعد فترة من التوقف نتيجة للتحديات الاقتصادية؛ ويأتي هذا القرار استجابة لتحسن الظروف المناخية وزيادة الطلب على الدواجن المحلية، مما دفع المزارعين إلى استئناف نشاطهم.

وأكد العوران أن تساهم هذه العودة في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز النشاط التجاري خلال ذروة الموسم

ويقدّر، مجموع الاستهلاك اليومي الاعتيادي للمملكة بنحو 600 ألف طير دجاج ونحو 4 ملايين بيضة.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين قررت تحديد سقوف سعرية للدجاج الطازج والنتافات.

وبموجب القرار؛ تم تحديد سقف سعري للدجاج الطازج اعتبارا من 6 أيار الماضي بواقع 220 قرشا للمستهلك و 205 قروش للجملة. ودجاج النتافات بسعر 170 قرش بحيث لا يسمح بتجاوزه وإمكانية البيع بأقل منه؛ تحفيزا للمنافسة في السوق، وبما يخدم مصلحة المستهلك.

و يوجد بالمملكة 2000 مزرعة دجاج تتوزع بين لاحم وبياض من بينهم 8 مشاريع كبيرة لتربية وإنتاج الدواجن منها 300 للدجاج البياض و100 لتربية الأمهات.


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