الحكومة تلغي السقوف السعرية للدجاج المُباع للمطاعم

وطنا اليوم:قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، إلغاء تحديد السقوف السعرية لمادة الدجاج الطازج المُباع للمطاعم والفنادق.

وبحسب القرار ستخضع هذه المادة الى العرض والطلب اعتبارا من تاريخ اليوم 15 تموز 2024، على ان تستمر الوزارة برصد أسعار هذه المادة في السوق المحلي واتخاذ القرار المناسب في حال تبين وجود مغالاة او ارتفاع غير مبرر بالأسعار .

وكان وزير الصناعة والتجارة قد قرر تحديد سقوفا سعرية للدجاج الطازج اعتبارا من 6 أيار الماضي بواقع 220 قرشا للمستهلك و 205 قروش للجملة.

واتخذت الوزارة القرارين بعدما رصدت ارتفاعا غير مبرر على أسعار الدجاج الطازج والحي المباع من خلال النتافات..