انخفاض مساحات الأبنية المرخصة في المملكة بنسبة 11%

وطنا اليوم:بلغت مساحات الأبنية المرخصة في المملكة حتى نهاية أيار الماضي 3.303 مليون متر مربع، مقارنة مع 3.711 مليون متر مربع لنفس الفترة من العام السابق، بانخفاض نسبته 11 بالمئة.

وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الإثنين، بلغ إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة حتى نهاية أيار الماضي 8714، مقارنة مع 9786 رخصة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى صعيد أغراض الترخيص، بلغت المساحات المرخصة للأغراض السكنية 2.647 مليون متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 3.179 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 16.7 بالمئة.

كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية نحو 656 ألف متر مربع مقارنة مع نحو 533 ألف متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 23.1 بالمئة.

ووفقا للتقرير، شكلت مساحة الأبنية المرخصة للأغراض السكنية حتى نهاية أيار الماضي ما نسبته 80.1 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، و 19.9 بالمئة للأغراض غير السكنية.

وعلى مستوى الأقاليم، استحوذ إقليم الوسط على 68.8 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة، بانخفاض نسبته 1.4 بالمئة، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 22.7 بالمئة بانخفاض نسبته 1.7 بالمئة، وإقليم الجنوب ما نسبته 8.5 بالمئة، بارتفاع نسبته 19.7 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالنسبة للتوزيع النسبي للمساحات المرخصة للأغراض السكنية حسب عدد السكان في المحافظات، سجلت محافظة البلقاء أعلى نسبة إذ بلغت 13.3 بالمئة، وبمساحة مقدارها 0.337 متر مربع لكل فرد في المحافظة، فيما سجلت محافظة المفرق أقل نسبة لحصة الفرد للمساحات السكنية الجديدة المرخصة، حيث بلغت 4 بالمئة، بمساحة مقدارها 0.1 متر مربع لكل فرد في المحافظة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وفيما يتعلق بالرخص الصادرة حسب نوع البناء، شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 65.2 بالمئة من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 34.8 بالمئة.

وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة نحو 2.153 مليون متر مربع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 2.481 مليون متر مربع خلال نفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض نسبته 13.2 بالمئة وعلى مستوى شهر أيار بلغ عدد رخص الأبنية 1984 رخصة، ومساحة الأبنية المرخصة 773 ألف متر مربع مقارنة مع 839 ألف متر مربع خلال نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض نسبته 7.9 بالمئة.