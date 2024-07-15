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تراجع أعداد السياح يخفض الدخل السياحي للأردن

منذ 59 ثانية
تراجع أعداد السياح يخفض الدخل السياحي للأردن

وطنا اليوم:قال البنك المركزي، الاثنين، إن البيانات الأولية الصادرة عنه تشير إلى تحقيق الدخل السياحي خلال حزيران/يونيو الماضي، نموا بنسبة بلغت 2.1 بالمئة، مقارنة مع ذات الشهر من عام 2023، ليبلغ 455.8 مليون دينار.
وأضاف البنك، أن الدخل السياحي شهد خلال النصف الأول من عام 2024 الجاري، انخفاضا بنسبة 4.9 بالمئة، مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2023.
وأوضح البنك، أن الدخل السياحي خلال النصف الأول من العام، سجل ما قيمته 2.3 مليار دينار، مشيرا إلى أن ذلك يعود لتراجع أعداد السياح بنسبة 7.9 بالمئة


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