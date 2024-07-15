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محافظة: اكتشاف 1160 سماعة بلوتوث بحوزة طلبة التوجيهي

منذ ساعة واحدة
محافظة: اكتشاف 1160 سماعة بلوتوث بحوزة طلبة التوجيهي

وطنا اليوم:نفى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة تسريب اي أسئلة قبل بدء الامتحان، مشيراً إلى أن الحديث عن تسريب ورقة الامتحان مبالغ فيه، معتقدا أن هذه الضجة مفتعلة.
كما كشف محافظة، عن ضبط أكثر من 1160 سماعة بلوتوث بحوزة طلبة التوجيهي في قاعات الامتحانات، بهدف تسريب الإجابات لهم داخل القاعات.
وأكد محافظة أنه حتى وإن تمكن طلبة من تصوير ورق الامتحانات بعد بدء الجلسات، فلا يمكن أن يحدث الغش إلا بتعاون اشخاص معهم إما بادخال الاجهزة إلى القاعات وربما يكون تورط مراقبون في ذلك، وإما بتنقيل الإجابات عبر السماعات وهي أمر عليه رقابة شديدة اسفرت عن ضبط أكثر من 1160 حالة.
وقال إن وزارة التربية والتعليم حققت وتواصل التحقيقات بتورط مراقبين، وهناك عقوبات كبيرة وصلت إلى إحالات للتقاعد


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