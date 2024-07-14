بيان رقم 1 لمركز مؤشر الأداء للمراقبة على الانتخابات النيابية 2024

وطنا اليوم_انطلاقاً من الدور الوطني لمركز مؤشر الأداء|كفاءة في دعم مسيرة التحديث السياسي والعملية الديمقراطية أطلق المركز مؤشر امتثال، للرقابة على أداء الهيئة في إدارة العملية الانتخابية، وبالاستناد إلى الأهداف الرئيسة للمؤشر، واستمراراً للعمل والجهد الدؤوب ولغاية تجويد العملية الانتخابية والعدالة فيها، باشر فريق المركز منذ الإعلان عن الانتخابات، عملية المراقبة والتقييم، بالاعتماد على مجموعة من المؤشرات.

وبناء على عمليات الرقابة والتحليل والتقييم فإن المركز يدعو الهيئة المستقلة للانتخاب ويوصي بـ:

1- مخاطبة الجهات الرسمية ذات العلاقة لضمان مساواة الظهور الإعلامي للأحزاب والمرشحين على القنوات الرسمية، حيث لوحظ استضافة أمينين عامين لحزبين أردنيين في برنامج صوت المملكة (قناة المملكة)، بلا وجود مبررات لاستضافتهما دون غيرهما من ممثلي الأحزاب الأخرى، في الوقت الذي لا تسمح فيه طبيعة البرنامج بظهور ممثلين عن الأحزاب جميعها خلال حلقاته إلى ما قبل موعد الانتخابات، الأمر الذي يخل بمبدأ العدالة والمساواة، لا سيما بوجود برنامج مناظرات المملكة على نفس القناة المعني باستضافة كافة الأحزاب السياسية الراغبة بذلك، وبالإضافة لما سبق، فقد راقب فريق المركز برنامج مناظرات المملكة ابتداء من الحلقة الأولى ولغاية الحلقة الثامنة المذاعة يوم الثلاثاء 9 تموز / يوليو 2024، والتي شهد فيها البرنامج تقدم وتحسن ملحوظ، بعد مخاطبة ومشاركة القناة بالملاحظات التي تم رصدها في الحلقات الثلاثة الأولى من قبل المركز، والتي تم الأخذ بمعظمها، إلا أنه ما زال يلاحظ استمرار تذبذب الوقت الممنوح لكل حزب / ائتلاف (13 -15) دقيقة ما بين حلقة وأخرى، كما لوحظ منح ثلاث أحزاب وقتاً إضافياً في الحلقات الرابعة والسادسة والثامنة بما يزيد عن دقيقة على حساب الـ 28 حزب الذين تم استضافتهم لغاية إصدار هذا البيان.

2- مخاطبة هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة الإعلام لمخاطبة شركات الاتصال والمواقع الالكترونية والصحف لضمان عدم النشر أو الترويج لأي مرشح أو قائمة ما قبل إصدار الموافقة على الترشح من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.

3- استمرار الهيئة لجهودها برصد الانتهاكات الخاصة بالدعاية الانتخابية وتجاوز القانون بما نصت عليه المادة (20) الفقرة (أ) “تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح، على أن تنتهي قبل أربع وشعرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع”.

4- تكثيف نشر المحتوى التثقيفي والتوعوي على جميع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، بحيث يراعي المحتوى جميع الفئات العمرية المستهدفة ويلائم ذوي الإعاقات السمعية والبصرية.

5- دعوة الهيئة إلى ضرورة تحديد موعد أقصى لإعلان نتائج الانتخابات لعام 2024 مبني على محاكاة لعمليات الفرز، وذلك لتتمكن الجهات الرقابية من تحديد وبناء خطط المراقبة على ذلك.

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