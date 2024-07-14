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5.53 مليون حوالة نفذت بالأردن بقيمة 4.3 مليار دينار في 2024

منذ ساعتين
5.53 مليون حوالة نفذت بالأردن بقيمة 4.3 مليار دينار في 2024

وطنا اليوم:بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال النصف الأول من العام الحالي 5.53 مليون حركة، وبقيمة 4.35 مليار دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).
وبحسب هذه الإحصاءات، فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال حزيران 885 ألف حركة، مقارنة مع 969 ألف حركة في أيار الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 8.7%.
وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 697 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 752 مليون دينار في أيار الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 7.3%.
فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال حزيران الماضي، 4.670 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 31.4 مليون دولار، إضافة إلى 246 حركة باليورو بقيمة 2.3 مليون يورو، و31 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 230 ألف جنيه إسترليني.


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