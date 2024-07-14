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العمل : 30 وحدة وفرعا إنتاجيا في المحافظات تُشغل 9200 أردني

منذ 3 ساعات
العمل : 30 وحدة وفرعا إنتاجيا في المحافظات تُشغل 9200 أردني

وطنا اليوم:أكدت وزارة العمل أن العمل ما زال جاريا للتوافق مع مستثمرين لإنشاء 3 فروع ووحدات إنتاجية جديدة في البادية الوسطى ومحافظتي الزرقاء وجرش بعد استكمال تخصيص الأراضي لتوفير 450 فرصة عمل في هذه المناطق.
وأشارت الوزارة إلى أنها تواصل تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في التوسع في مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة لتشغيل الأردنيين، لافتة إلى أن عددها بلغ حاليا 30 وحدة وفرعا إنتاجيا منتشرة في كافة محافظات المملكة في عدد من القطاعات وتشغل 9200 أردني وأردنية.
وأكدت أنها تواصل التفاوض مع مستثمرين جدد لإنشاء مزيد من الوحدات والفروع الإنتاجية في بعض محافظات المملكة لزيادة تشغيل الأردنيين.
ولفتت الوزارة إلى أنها حريصة على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص من خلال تشجيع المستثمرين إلى الاستثمار في هذه الوحدات والفروع الإنتاجية، مبينة أنه يُقدم دعم رأسمالي للمستثمر في الوحدات والفروع الإنتاجية يصل إلى مليون دينار لتأسيس البنية التحتية وبناء المشروع، إضافة إلى تقديم دعم تشغيلي لمدة (12) شهراً يتضمن دعم (50%) من أجور العاملين من الحد الأدنى للأجور المعتمد، بالإضافة إلى (25) دينارا بدل مواصلات و(25) دينارا مساهمة في اشتراكات العامل في الضمان الاجتماعي مع توفر إعفاءات ضريبية وجمركية وفق التشريعات النافذة.


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