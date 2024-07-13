البنك الدولي يصرف الدفعة الأولى لبرنامج التحول الرقمي في الأردن

وطنا اليوم_أعلن البنك الدولي عن صرف الدفعة الأولى من التمويل المخصص لبرنامج التحول الرقمي في الأردن. يهدف البرنامج إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة وتحسين الخدمات الحكومية الإلكترونية. من المتوقع أن يسهم هذا البرنامج في دعم الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة وأداء القطاع الحكومي.

يأتي هذا التمويل في إطار جهود البنك الدولي لدعم الابتكار والتنمية المستدامة في الدول النامية، حيث يعتبر التحول الرقمي أحد الركائز الأساسية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وقد تم تصميم البرنامج بالتعاون مع الحكومة الأردنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعزيز قدرات الأردن في مجال التكنولوجيا الرقمية.

البرنامج يشمل عدة مبادرات ومشاريع تهدف إلى تطوير البنية التحتية التكنولوجية وتقديم خدمات حكومية إلكترونية متطورة تلبي احتياجات المواطنين والشركات على حد سواء. ويعتبر هذا الاستثمار خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الأردن للتحول إلى اقتصاد رقمي متكامل ومستدام.