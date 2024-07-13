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مسؤول إسرائيلي: يمكن التوصل لصفقة خلال أسبوعين لكن نتنياهو يعطل المفاوضات

منذ ساعتين
مسؤول إسرائيلي: يمكن التوصل لصفقة خلال أسبوعين لكن نتنياهو يعطل المفاوضات

وطنا اليوم_نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمني قوله إنه من الممكن التوصل إلى صفقة تبادل خلال أسبوعين، إلا أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعطل المفاوضات لأسابيع وربما يوقفها.

في حين وصف مكتب نتنياهو هذا الادعاء بـ”الكاذب الذي لا أساس له من الصحة”، متهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما سماه “تغيير الخطة”.

وأمس الجمعة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نتنياهو وضع مبادئ جديدة للمفاوضات تتعلق بالانسحاب من محور فيلادلفيا وإمكانية العودة إلى القتال وعودة من يصفهم بـ”المسلحين” لشمال قطاع غزة، وأضافت أن من شأن ذلك عرقلة التوصل إلى صفقة.


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