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تعرفوا على مستوى المعيشة في العاصمة الأردنية عالميا وعربية

منذ 23 ثانية
تعرفوا على مستوى المعيشة في العاصمة الأردنية عالميا وعربية

وطنا اليوم:جاءت العاصمة الأردنية عمان في المرتبة الثامنة عربيا في ترتيب المدن حول العالم من حيث غلاء المعيشة ونوعية الحياة، بحسب موقع نومبيو.
وحققت عمان 43.3 في مؤشر غلاء المعيشة، محتلة المرتبة 18 عالميا من حيث غلاء المعيشة، من بين 57 مدينة شملها التقرير.
عربيا، تصدرت مدينة دبي الإماراتية ترتيب المدن الأغلى من حيث تكاليف المعيشة، تلتها الدوحة عاصمة دولة قطر، ثم الرياض عاصمة دولة السعودية في المرتبة الرابعة .
وجاءت بيروت عاصمة دولة لبنان في المرتبة السادسة عربياً، من حيث غلاء المعيشة، تلتها عاصمة دولة الكويت “الكويت”، جاءت في المرتبة السابعة عربياً، فيما جاءت مسقط عاصمة دولة عُمان، في المرتبة التاسعة عربياً من حيث غلاء المعيشة ونوعية الحياة.


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