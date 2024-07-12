سماوي: مهرجان جرش منارة للإبداع والتضامن مع غزة وفلسطين

وطنا اليوم:قال المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي اليوم الجمعة، إن المهرجان الذي يحمل هذا العام شعار “ويستمر الوعد” سيبقى منارة للإبداع والمبدعين وسيقدم فعالياته بتميز من خلال إحياء الألحان الوطنية الأردنية، والتضامن مع الأهل والأشقاء في غزة وفلسطين.

سماوي أضاف، أن فعاليات المهرجان لهذا العام ستكون مختلفة والقضية الفلسطينية حاضرة من خلال استضافة فنانين وشعراء وفرق فلسطينية، مبينا أن برنامج المهرجان يدعم القضية الفلسطينية ويساهم في توعية الأجيال الجديدة، كما ستحتوي أنشطته على رسائل فنية وثقافية داعمة لصمود أهلنا في غزة، انطلاقا من الموقف الأردني الثابت وجهود جلالة الملك عبد الله الثاني الدؤوبة لوقف العدوان وحماية المدنيين وتأمين استدامة وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

وقال عضو اللجنة العليا للإشراف العام على مهرجان جرش للثقافة والفنون وممثل المجتمع المحلي الوزير الأسبق الدكتور عاطف عضيبات، إن التحضيرات للمهرجان تسير وفق المخطط لها من خلال جميع الجهات المعنية والشركاء لإبرازه كظاهرة ثقافية واجتماعية واقتصادية وسياحية فريدة بأبعادها الوطنية والعربية والعالمية، مشيدا بالجهود التي تبذل وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة بفعالياته.

وأشارت عضو الهيئة الإدارية لجمعية البيئة الأردنية فريال نظامي إلى أهمية المهرجان في تنمية المجتمع المحلي ودعم الأسر وتوفير دخل مادي يساعدها اقتصاديًا وإتاحة المجال لمختلف الجمعيات لترويج منتجاتها التراثية والتقليدية المختلفة .

وأوضح عضو الشبكة التنسيقية العربية لمبادرة البيئة تجمعنا محمد المحاسنة، أن المهرجان يحتضن فعاليات ثقافية وأدبية ويسلط الضوء على ما يحدث مع أهلنا في فلسطين، والتي سيكون لها وقع كبير في ذهن الحاضرين ورسالة إلى العالم لرفض الظلم بكل أشكاله إضافة الى ما سيعود به من نفع وفائدة على المشاركين من جمعيات وأصحاب حرف .

وعبرت عضو لجنة تنسيق العمل التطوعي والاجتماعي في جرش كوثر القيسي عن مدى أهمية المهرجان السنوي الذي جاء هذا العام بنكهة فلسطينية، عدا عن دوره في إبراز مواهب وإبداع الشعراء والأدباء.

وأكد عدد من ممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية، أن مهرجان جرش لهذا العام سيكون نافذة تسويقية للجمعيات وسيعزز التنمية الثقافية ورسالة المهرجان.