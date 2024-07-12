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انطلاق أمسيات مهرجان صيف عمّان

منذ 4 ثواني
انطلاق أمسيات مهرجان صيف عمّان

وطنا اليوم:تنطلق الجمعة، الدورة السادسة عشر لفعاليات مهرجان صيف عمّان، التي تمتد لغاية 19 تموز، بتنظيم مجاني من أمانة عمّان الكبرى.
وتقام أمسيات المهرجان التي يسودها الطابع الوطني والثقافي والعائلي في حدائق الحسين وحدائق الجبيهة، علما بأنه سيتم توفير مواقف مجانية خلف الأكاديمية الملكية لفنون الطهي ووسائط نقل مجانية إلى داخل حدائق الحسين.
ودعت أمانة عمان المواطنين لحضور فعاليات المهرجان التي تتوفر بها منطقة مخصصة للأطفال، ومنطقة الأسواق لعرض المنتجات التراثية والحرفية والمأكولات، وللعروض الوطنية والفلكلورية والشعبية.
ويهدف المهرجان إلى تنشيط الحركة السياحية بهدف إضافة مقصد للسياح في مدينة عمان، وتوفير أجواء عائلية للمواطنين وزوار الأردن، وتعزيز مفاهيم المواطنة الصالحة من خلال بث الرسائل الإيجابية والتوعوية ضمن العروض الدرامية للكبار والصغار.

إغلاق حدائق الحسين
أعلنت أمانة عمّان الكبرى، عن إغلاق حدائق الحسين أمام الزوار والمتنزهين الخميس؛ استعداداً لمهرجان صيف عمّان الذي تنطلق فعالياته الجمعة.
وأشارت في بيان الأربعاء، إلى أنه سيُسمح للزوار بالدخول إلى حدائق الحسين، باستثناء المركبات، ابتداءً من الساعة 5 مساءً طيلة أيام المهرجان.
وتوفر الأمانة، مواقف مجانية لزوار المهرجان في محيط حدائق الحسين، إضافة إلى خدمة نقل مجانية من المواقف إلى مواقع الفعاليات داخل الحدائق


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