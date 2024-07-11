ارتفاع معدل التضخم في الأردن 1.67% خلال النصف الأول من 2024

وطنا اليوم:ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك “التضخم” لشهر حزيران من عام 2024 بنسبة 1.75% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعًا طفيفاً نسبته 0.15% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر أيار الذي سبقه.

أما على المستوى التراكمي فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الستة الأولى من عام 2024 بنسبة 1.67% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2023.

وعليه فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2024 ما مقداره 110.74 نقطة مئوية مقابل 108.83 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر حزيران من عام 2024 ما مقداره 110.74 مقابل 110.58 للشهر الذي سبقه من نفس العام.

أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الستة الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.36 مقابل 108.55 لنفس الفترة من عام 2023.

وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي مجموعات “الأمتعة الشخصية”بنسبة 10.28%، و”المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 5.64%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 5.49%، في حين ساهم في تقليل الارتفاع مجموعات “الزيوت والدهون” بانخفاض نسبتة (2.37%)، و”الملابس” بنسبة (1.59%)، و”المنسوجات البيتية” بنسبة (1.25%) و”الأثاث والسجاد والمفارش” بنسبة (1.19%).

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الستة الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 8.38%، و”المياة والصرف الصحي”بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الايجارات” بنسبة 4.03%. و”اللحوم والدواجن” بنسبة 3.74%.

ومن أبرز المجموعات السلعية التي ساهمت في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر حزيران من عام 2024 مقارنة مع شهر أيار الذي سبقه مجموعة “الايجارات” بنسبة 1.71%، و”الفواكه والمكسرات” بنسبة 1.67%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 1.34%، و”الملابس” بنسبة 1.03%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 0.48%.