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3 دول أوروبية والولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت

منذ ساعة واحدة
3 دول أوروبية والولايات المتحدة تعلن تزويد أوكرانيا بأنظمة باتريوت

وطنا اليوم:أعلنت كل من الولايات المتحدة وألمانيا ورومانيا وهولندا، في بيان مشترك خلال قمة حلف شمال الأطلسي، أن هذه الدول الأربع ستزود أوكرانيا بمنظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هذه “الهبة التاريخية” التي تشمل نظام باتريوت أمريكيا تأتي ضمن جهود حلف الأطلسي لحماية أوكرانيا من الهجمات الجوية الروسية.
وكانت ألمانيا ورومانيا قد أعلنتا سابقا عن نيتهما تقديم منظومات باتريوت لأوكرانيا، كما أعلنت هولندا عن جهود لتجميع نظام مماثل لتقديمه لكييف.
من جانبها، أعلنت روما أنها ستزود كييف بمنظومة صواريخ دفاعية من نوع سامب/تي الفرنسي-الإيطالي بدلا من باتريوت.
ويعد النظام الجديد المقدم من واشنطن هو بطارية باتريوت، في حين تم الإعلان عن البطاريات الأربع الأخرى (ثلاث بطاريات باتريوت وبطارية سامب/تي) سابقا.
وخلال خطاب ألقاه في القمة التي استضافتها واشنطن بمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس الحلف، أكد بايدن بنبرة حاسمة أن “روسيا لن تنتصر”.
من جهته، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أمام القمة، إن الحلف كان نتيجة خيارات متعمدة وقرارات صعبة، مشيرا إلى أن دعم أوكرانيا يتطلب تكاليف ومخاطر، وأن وجود روسيا عدوانية كجارة لا يترك مجالا لخيارات خالية من المخاطر.
وأضاف: “تذكروا، التكلفة الأكبر والخطر الأكبر سيكونان إذا انتصرت روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك”.
وأكد ستولتنبرغ أن نتيجة هذه الحرب ستؤثر على الأمن العالمي لعقود مقبلة، مشيرا إلى أن الوقت الآن هو للدفاع عن الحرية والديمقراطية، والمكان هو أوكرانيا.
يذكر أن نظام باتريوت هو منظومة صواريخ أرض-جو أمريكية تعتبر فعالة في اعتراض الصواريخ البالستية الروسية.
وتأتي هذه الهبة استجابة لمطالبات متكررة من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.


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